İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine ve rıhtıma çarptı: En az 4 yaralı
32 dakika önce
İtalya’nın Venedik kentinde MSC Opera yolcu gemisi turist teknesine ve rıhtıma çarptı. En az 4 kişi yaralandı
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:53
'nın Venedik
kentinde bir yolcu gemisi turist
teknesine ve rıhtıma çarptı. Liman yetkilileri en az 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Venedik'in Giudecca Kanalı'nda gerçekleşen olayda MSC Opera adlı yolcu gemisi teknik problem yaşadığı için rıhtıma yanaşmaya çalıştı.
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