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İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine ve rıhtıma çarptı: En az 4 yaralı

32 dakika önce

İtalya’nın Venedik kentinde MSC Opera yolcu gemisi turist teknesine ve rıhtıma çarptı. En az 4 kişi yaralandı

İtalya'da yolcu gemisi turist teknesine ve rıhtıma çarptı: En az 4 yaralı, System.String[]
İtalya'nın Venedik kentinde bir yolcu gemisi turist teknesine ve rıhtıma çarptı. Liman yetkilileri en az 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Venedik'in Giudecca Kanalı'nda gerçekleşen olayda MSC Opera adlı yolcu gemisi teknik problem yaşadığı için rıhtıma yanaşmaya çalıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:53 
Venedik, turist, İtalya, Dünya
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