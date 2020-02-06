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İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
İtalya'da Milano ile Bologna kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.
İtalya'da Milano ile Bologna kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 demiryolu çalışanı hayatını kaybetti.
Devlet Demiryolları Freccia Rossa'ya ait trenin yaklaşık 300 kilometre hızla seyrederken, Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında raydan çıktığı belirtildi. Kazada ayrıca 27 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55
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