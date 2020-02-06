İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

İtalya'da Milano ile Bologna kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.

İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: İki kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da Milano ile Bologna kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 demiryolu çalışanı hayatını kaybetti.


Devlet Demiryolları Freccia Rossa'ya ait trenin yaklaşık 300 kilometre hızla seyrederken, Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında raydan çıktığı belirtildi. Kazada ayrıca 27 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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Bologna, Milano, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55 
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