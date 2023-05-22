İtalya'daki binlerce yıllık Aşk Çeşmesi'ne protestoculardan boyalı saldırı! - Son Dakika
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İtalya'daki binlerce yıllık Aşk Çeşmesi'ne protestoculardan boyalı saldırı!

22.05.2023 15:19

İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Aşk Çeşmesi'ne aktivistlerin seyreltilmiş kömür dökmesi sonucu tarihi çeşme simsiyah oldu. Polis tarafından müdahale edilen eylemcilere, çevredeki turistler büyük tepki gösterdi.

Ultima Generazione (Son Nesil) adlı iklim aktivistleri grubu bu kez İtalya'nın Roma şehrinde 18'inci yüzyıldan günümüze kadar korunan Aşk Çeşmesi'ne saldırdı. Gruba üye 7 iklim aktivisti tarihi çeşmeye seyreltilmiş kömür döktü. "Yakıtlara para vermeyeceğiz" yazılı pankart açan iklim aktivistleri, "Ülkemiz ölüyor" sloganı attılar.

TURİSTLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Grup, fosil yakıtlar için devlet desteğine son verilmesi çağrısında bulunarak, protestoların İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen ölümcül seller nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Polis tarafından müdahale edilen eylemci aktivistlere, çevredeki turistler büyük tepki gösterdi.

İtalya'daki Aşk Çeşmesi'ne aktivistlerden boyalı saldırı

"BU SAÇMA SALDIRILARA ARTIK YETER"

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, sanat eserine yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından kınayarak, "Sanatsal mirasımıza yönelik bu saçma saldırılara artık yeter" ifadelerini kullandı.

İtalya'daki Aşk Çeşmesi'ne aktivistlerden boyalı saldırı! Binlerce yıllık tarih siyaha boyandı
Kaynak: İHA
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İtalya, Roma, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'daki binlerce yıllık Aşk Çeşmesi'ne protestoculardan boyalı saldırı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'daki binlerce yıllık Aşk Çeşmesi'ne protestoculardan boyalı saldırı! - Son Dakika
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