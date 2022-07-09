İtalya'nın Trentino ve Veneto bölgeleri arasında yer alan Alp Dağları 'nın bir bölümünü oluşturan Dolomit Dağları'nın en yüksek noktası Marmolada'da 3 Temmuz'da buzul parçasının kopması sonucu çığ felaketi meydana gelmişti. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasının ardından olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Alp Dağları, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İtalya'daki çığ felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

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