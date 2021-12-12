İtalya'daki doğal gaz patlamasında can kaybı 3'e yükseldi, 6 kişi kayıp - Son Dakika

- İtalya'daki doğal gaz patlamasında can kaybı 3'e yükseldi, 6 kişi kayıp

SİCİLYA - İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu can kaybı 3'e yükseldi. Enkaz altında kalan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu çöken binada enkaz altından 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki iki binada da hasar meydana geldiği ifade edildi.