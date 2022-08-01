Son dakika haber... İtalya'daki dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İtalya'daki dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yangın

02.08.2022 00:02
Son dakika haber... İtalya'daki dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yangın

Son dakika gündem haberine göre İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yangın çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yangın çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yerel saatle 15.30 sularında çıkan yangında birden fazla film setinin yandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında, "Rönesans Floransası" setinin kullanılamaz hale geldiği ve "Biri Bizi Gözetliyor" adlı televizyon yapımının çekildiği stüdyoda da hasar oluştuğu aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan bildirilmezken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

İtalyan film endüstrisini canlandırma planının bir parçası olarak Faşist dönemde inşa edilen Cinecitta film stüdyosu, İtalyan sinemasının merkezi olarak kabul ediliyor. Cinecitta'da bugüne kadar 3 binden fazla film çekilirken, burada çekilen 90 film Oscar'a aday gösterildi ve 47'si ödül kazandı. 1950'lerde Cinecitta'da yapılan uluslararası yapımların sayısı ise Roma'nın "Tiber'deki Hollywood" olarak adlandırılmasına yol açtı.

(İHA)

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Roma derbisinde gülen Lazio: 1-0 Roma derbisinde gülen Lazio: 1-0 İtalya, STK gemisindeki düzensiz göçmenlerin bir kısmını limana aldı İtalya, STK gemisindeki düzensiz göçmenlerin bir kısmını limana aldı Çin'de Mantar Yetiştirilen Bir Bölge Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemi Olarak Tanındı Çin'de Mantar Yetiştirilen Bir Bölge Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemi Olarak Tanındı

İtalya, Roma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İtalya'daki dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
23:55 1973'te dünyanın en iyi profesörlerinin bir araya gelip yaptığı makine, kıyamet için 2050 yılını işaret etti
23:11 Abdullah Avcı, kafasına darbe alan Bartra'nın son durumunu açıkladı: Hastaneye gitti, başı dönüyor
22:53 Roma derbisinde gülen Lazio: 1-0
22:44 Ünlü spiker Reha Muhtar'dan Tamer Karadağlı'ya olay gönderme: Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam
22:30 MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
22:18 Millet İttifakı'na katılmak isteyen BTP'ye DEVA'dan veto: İttifakın şu aşamadan sonra genişleme ihtimalini zayıf görüyoruz
22:10 Trabzonspor, 2 farklı öne geçtiği maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı
21:51 HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu grup, Taksim'de TSK'nın operasyonlarına karşı yürüdü: 121 kişi gözaltına alındı
21:11 Bolu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı kazada otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 00:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İtalya'daki dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta'da yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement