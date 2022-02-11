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İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - Son Dakika

İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

11.02.2022 13:00

- İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek, lav ve kül püskürttü.

- İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

SİCİLYA - İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek, lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı. İtalya Deprem ve Volkanoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lavların güneydoğu krater bölgesinden aktığı belirtildi. Yanardağın püskürttüğü küllerin ise yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı. Küllerin hava trafiğinden yol açtığı risk nedeniyle bölgedeki uçuşlar için "kırmızı kod" verildi. Ancak yanardağa en yakın havaalanı olan Katanya'nın Fontanarossa Uluslararası Havalimanında uçuşlara devam edildiği öğrenildi.

Üç bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.

İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü
İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü
İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

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Sicilya Adası, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'daki Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü - Son Dakika
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