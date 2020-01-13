İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti

6 saat önce

İtalya'da yarın hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle, Türk Hava Yolları İstanbul'dan yapacağı Roma, Venedik ve Milano seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti, System.String[]

İtalya'da yarın hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle, Türk Hava Yolları İstanbul'dan yapacağı Roma, Venedik ve Milano seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

İtalya'da hava trafik kontrolörleri yarın grev yapacak. Türk Hava Yolları İstanbul'dan yapacağı Roma, Venedik ve Milano seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. İptallerle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "14 Ocak 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" paylaşımını yaptı.

Yarın Türk Hava Yollarının iptal ettiği seferler şunlar:

TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul

TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul

TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul

(Tuncer Cengiz/İHA)

Türk Hava Yolları, İstanbul, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı
Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdI

Son Dakika Haberleri
22:13 Başkan ve 2 çalışanı, su hattını tamir etmek isterken donma tehlikesi geçirdi (2) - Son Dakika
22:13 Şentop, gana dışişleri bakanı botchwey'i kabul etti - Son Dakika
22:13 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:11 MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu - Son Dakika
22:09 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:03 Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Son Dakika
20:38 Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:17:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'daki grev nedeniyle THY bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]