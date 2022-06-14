İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin savcılığın incelemesi sürüyor - Son Dakika
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İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin savcılığın incelemesi sürüyor

14.06.2022 21:25
İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin savcılığın incelemesi sürüyor

İtalya'da Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığının, 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedenlerine ilişkin incelemeleri sürüyor.

İtalya'da Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığının, 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedenlerine ilişkin incelemeleri sürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağlarında 9 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasının nasıl yaşandığına dair aydınlanmayı bekleyen pek çok nokta olduğu bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığından Savcı Isabella Chiesi'nin yerel basında yer alan ifadelerine göre, A119 Koala tipi helikopterde modeli itibarıyla kara kutu bulunmuyordu.

Kara kutu olmamasına karşın helikopterde herhangi bir çarpma durumunda sinyal gönderen bir cihaz bulunduğunu ancak bu hadise sırasında bu cihazın da çalışmadığını kaydeden Chiesi, felaketin nedenlerine dair henüz bir açıklamaları olmadığını, teknik analizlerin sonuçlarını beklediklerini de aktardı.

İtalyan basınına konuşan uzmanlar da bu tarz kazalara yönelik araştırmalarda, insani ya da seyahat planlaması açısından hata olup olmamasından teknik ve çevresel faktörlere kadar pek çok unsurun incelendiğini ifade etti.

Öte yandan, kaza sırasında çarpmanın sonucu olarak çıkan yangın nedeniyle cenazelerin tanınmaz durumda olduğu, otopsi yapılmadan önce yurt dışındaki aile üyelerinden gelecek örneklerle DNA testi yapılacağı belirtildi.

Cenazelerin ailelerine söz konusu işlemlerin ardından teslim edileceği bilgisi de basındaki haberlerde yer aldı.

Olay

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna Tepesi'nde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin savcılığın incelemesi sürüyor - Son Dakika

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