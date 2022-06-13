İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk'ün son fotoğrafı ortaya çıktı: Gidenler belleklerinde bizimle kaldı

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding'in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2'si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirilmişti. Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilen helikopterle iletişim kesilmişti.

HELİKOPTERİN ENKAZI CUSNA DAĞI'NDA BULUNDU

İtalya'nın Modena bölgesinde, 9 Haziran'da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı'nda olduğunu duyurdu. Açıklamada "Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır" denildi. Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

HELİKOPTERDEKİ 7 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI

Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.

Soldan sağa; Tüketim Ürünleri Planlama Direktörü Altuğ Erbil, İpek Kağıt Fabrika Müdürü Arif Cez, İlker Uçar, Tüketim Ürünleri Üretim Müdürü Serhat Kenar.

ECZACIBAŞI AÇIKLAMA YAPTI

Eczacıbaşı Holding tarafından kazaya ilişkin şu açıklama yapıldı; "İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi. Arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki yedi kişinin cansız bedenlerine ulaştıkları açıklandı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Saygılarımızla"

"HER YERİN YANMIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Enkazın yerinin tespit edilmesinin ardından İtalyan Hava Kuvvetlerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük. Helikopter bir vadinin içerisinde. Tüm arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için çalışıyoruz, ancak erişimin zor olması nedeniyle bölgeye yürüyerek gitmeleri gerekiyor" dedi.

MESAİ ARKADAŞLARINDAN YÜREK YAKAN FOTOĞRAF

Öte yandan İtalya Toskana'daki Cusna Dağı'na çarparak düşen helikopterde ölen 4 Türk'ün mesai arkadaşlarından yürek burkan bir mesaj geldi. Kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı ekibinden İnnovasyon Direktörü Ürün Kandemirer, yitirdiği meslektaşlarıyla İtalya'da yemek masasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Altına da "İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı. Kalanların umutları peşlerinden gitti. Gidenler belleklerinde bizimle kaldı" diye yazdı.