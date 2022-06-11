İtalya'daki helikopter kazasında kurtulan olmadı - Son Dakika
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İtalya'daki helikopter kazasında kurtulan olmadı

11.06.2022 16:02
İtalya'daki helikopter kazasında kurtulan olmadı

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 9 Haziran'da Lucca kentinden havalandıktan sonra radarda kaybolan ve bu sabah enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Apenin dağları Cusna mevkisinde 1922 metre yükseklikte bu sabah tespit edilen helikopterin enkazında, 5 kişinin cesedi bulunduktan sonra diğer 2 kişinin de cesedine ulaşıldı.

İtalyan basını da arama kurtarma ekiplerinin, helikopterdeki 7 kişinin de cesedine ulaştığını yazdı.

Helikopterde, 4'ü Eczacıbaşı çalışanı Türk vatandaşı, ayrıca 2 Lübnan vatandaşı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu.

Bu arada, kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

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Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden... Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden... İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Kaynak: AA

Toskana, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki helikopter kazasında kurtulan olmadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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