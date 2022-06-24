İtalya 'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından İlker Uçak memleketi Kocaeli 'de son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Derince ilçesi İshakçılar Camii'nde kılınan cenaze namazına İlker Uçak'ın babası Muhammer, annesi Kadriye, kardeşi Serhat, Serdar ve İlknur ile eşi Yasemin Uçak, Eczacıbaşı Holding yöneticileri katıldı. Babası Muhammer Uçak oğlunun tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Uçak'ın cenazesi Davulcular köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2) - Son Dakika

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