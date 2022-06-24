İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2) - Son Dakika
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İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2)

24.06.2022 14:43
İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2)

İLKER UÇAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından İlker Uçak memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

İLKER UÇAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından İlker Uçak memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Derince ilçesi İshakçılar Camii'nde kılınan cenaze namazına İlker Uçak'ın babası Muhammer, annesi Kadriye, kardeşi Serhat, Serdar ve İlknur ile eşi Yasemin Uçak, Eczacıbaşı Holding yöneticileri katıldı. Babası Muhammer Uçak oğlunun tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Uçak'ın cenazesi Davulcular köyü mezarlığında toprağa verildi.


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İSTANBUL-İTALYA'DA HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ALTUĞ ERBİL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL-İTALYA'DA HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ALTUĞ ERBİL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi
Kaynak: DHA

Kocaeli, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2) - Son Dakika
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