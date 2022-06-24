İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (3) - Son Dakika
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İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (3)

24.06.2022 15:54
İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (3)

ARİF CEZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİtalya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez (39) için Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tören düzenlendi.

ARİF CEZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez (39) için Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Hatuniye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Eczacıbaşı Holding yöneticileri ve Arif Cez'in çalışma arkadaşlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, STK ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle cami içerisinde kılınırken, 2 çocuk babası Arif Cez ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

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İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez son yolculuğuna uğurlandı İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Arif Cez son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi
Kaynak: DHA

Yenişehir, İtalya, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (3) - Son Dakika
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