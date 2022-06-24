İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. 4 Türk, 2 Lübnanlı ile 1 İtalyan pilot bulunan ve enkazına 11 Haziran'da ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi - Son Dakika

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