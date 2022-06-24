Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi

24.06.2022 14:47

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in (39) cenazesi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in (39) cenazesi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası Cez'in naaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Yalova Fabrikasında düzenlenen törenin ardından Yenigün Mahallesi'ne getirildi.

Cez'in cenazesi, ailesi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra Hatuniye Camisi'ne taşındı.

Cuma namazını müteakip avluda cenaze namazı kılınacağı sırada aniden bastıran yağış ve fırtına nedeniyle tabut caminin içine alınarak törene burada devam edildi.

Arif Cez'in cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. 4 Türk, 2 Lübnanlı ile 1 İtalyan pilot bulunan ve enkazına 11 Haziran'da ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi - Son Dakika
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