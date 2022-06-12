İtalya'daki helikopter kazasından kurtulan olmadı - Son Dakika
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İtalya'daki helikopter kazasından kurtulan olmadı

12.06.2022 00:58
İtalya'daki helikopter kazasından kurtulan olmadı

İtalya'da perşembe günü radar teması kesilen ve 4'ü Türk olmak üzere toplam 7 kişinin bulunduğu helikoptere ait enkaz parçalarının Cusna Dağı'nda tespit edilmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında tüm yolcuların ve pilotun cansız bedenine ulaşıldı.

İtalya'da perşembe günü radar teması kesilen ve 4'ü Türk olmak üzere toplam 7 kişinin bulunduğu helikoptere ait enkaz parçalarının Cusna Dağı'nda tespit edilmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında tüm yolcuların ve pilotun cansız bedenine ulaşıldı.

İtalya'da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentinden havalandıktan sonra Modena civarında radar teması kesilen ve içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü tespit edilmiş, 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmişti. Modena Valiliği'nden yapılan son açıklamada,

Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda enkazına ulaşılan helikopterden kurtulan olmadığı, 7 kişinin de cenazesine ulaşıldığı duyuruldu.

Helikopterin Apeninler'deki Scaloni geçidinde 1922 metre yükseklikteki Lama nehri yatağına düştüğü belirtildi. Düşen helikoptere ait parçalara sabah saatlerinde bir dağcının ihbarı üzerine ulaşıldığı ifade edildi.

İki gündür aranıyordu

33 yaşındaki İtalyan pilot Corrado Levorin'in kullandığı helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan 4 Türk vatandaşı çalışanı, ayrıca 2 Lübnan vatandaşı bulunuyordu. Modena Valiliği koordinasyonunda İtalyan Hava Kuvvetleri, Alp Dağları Ulusal Arama-Kurtarma ekipleri ve bölgedeki yerel kolluk kuvvetlerin ortak çalışmasıyla devam eden arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük öncülüğündeki bir diplomatik heyet ile Lübnan Roma Büyükelçisi Mira Daher de destek verdi.

"Şiddetli fırtınaya yakalandı"

İtalyan basın kuruluşu Gazzetta di Modena, helikopterde bulunan Lübnanlı iş insanının kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği bir videoya ulaştığını duyurdu. Devam eden soruşturma nedeniyle yaklaşık 20 saniyeli olduğu belirtilen videoyu yayınlamayan Gazzetta di Modena, helikopter kontrolden çıkmadan kısa bir süre önce gönderildiği tahmin edilen cep telefonu görüntülerinde helikopterin şiddetli bir fırtınanın etkisi altında olduğunun görüldüğünü yazdı.

Helikopter, Treviso'daki bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere Capannori Tassignano Havaalanından kalkmıştı. - ROMA

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Helikopter, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'daki helikopter kazasından kurtulan olmadı - Son Dakika

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