İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde - Son Dakika
BBC

İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde

03.02.2021 00:47
İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde, System.String[]

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin geçen haftaki istifasının ardından yürütülen yeni koalisyon görüşmeleri başarısız oldu.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin geçen haftaki istifasının ardından yürütülen yeni koalisyon görüşmeleri başarısız oldu. Cumhurbaşkanı, bir teknokrat hükümeti kurmak amacıyla eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile görüşecek.

Eylül 2019'dan bu yana iktidarda olan koalisyon hükümeti, küçük ortaklarından birinin yaklaşık 3 hafta önce çekilmesiyle parlamentoda mutlak çoğunluğu kaybetmişti. Bunun üzerine Başbakan Giuseppe Conte geçen hafta istifasını sunmuş ve ardından yeniden bir çoğunluk formülü bulmak amacıyla siyasi partiler görüşmelere başlamıştı.

Siyasi partilerin yeni bir hükümet formülü üzerinde anlaşamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Salı akşamı yaptığı açıklamada, herhangi bir siyasi partiden olmayan, "yüksek profilli" bir hükümet kurulması için çalışacağını söyledi.

Mattarella, "kurumsal hükümet" kurma çalışmaları için Çarşamba günü eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi görüşmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı, hükümet krizine siyasi çözüm bulunamaması nedeniyle mevcut tabloda teknik hükümetin tek alternatifinin erken seçimlere gidilmesi olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle bu seçeneği tercih etmediğini vurguladı.

'Süper Mario' hükümeti

73 yaşındaki Mario Draghi 2011-2019 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı. Euro bölgesindeki mali kriz döneminde bu görevde bulunan Draghi, destekçileri tarafından "euro'yu kurtaran" kişi olarak görülüyor ve video oyunu karakterinden esinle "Super Mario" olarak anılıyor.

Draghi liderliğinde bir hükümet kurulursa, koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik zararların onarımı için Avrupa Birliği'nin İtalya'ya sağladığı yaklaşık 210 milyar euro'luk fonun yönetiminden de sorumlu olacak.





Cumhurbaşkanı Mattarella da bu akşamki açıklamasında bu konuya özellikle dikkat çekerek, "İtalya'nın geleceği için temel önemde olan bu fonu kaybetmeyi göze alamayız" dedi.

Giuseppe Conte hükümetinin düşmesinde de AB'nin üye ülkelere sağladığı bu kurtarma fonunun kullanımı üzerindeki anlaşmazlıklar etkili olmuştu.

Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortakları popülist 5 Yıldız Hareketi ile merkez soldaki Demokratik Parti, küçük ortakları ise Eşitler ve Özgürler ile Yaşayan İtalya partileriydi.

Yaşayan İtalya'nın lideri, eski başbakan Matteo Renzi, başta AB kurtarma fonunun yönetimi olmak üzere birçok konuda Conte ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle 13 Ocak'ta hükümetten desteğini çekmişti.

İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde
İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde

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Son Dakika Dünya İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde - Son Dakika Dünya

BBC

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