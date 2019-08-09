İtalya'daki hükümet krizi

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortağı Lig Partisi, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümet için güven oylaması talebinde bulundu.

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortağı Lig Partisi, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümet için güven oylaması talebinde bulundu.

Lig lideri Matteo Salvini'nin dün erken seçim isteğiyle baş gösteren hükümet krizinde, bugün yine Lig'den krizi tırmandıracak bir adım geldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini'nin partisi Lig, parlamentonun üst kanadı Senato'ya Başbakan Conte ve hükümeti için güvenoyu isteyen önergesini sundu.

Güvenoyu talep eden önergeye ilk imza, Lig Partisi Senato Grup Başkanı Massimiliano Romeo'dan geldi.

Bunun üzerine Senato Başkanı Elisabetta Casellati, Senato'da grubu bulunan partilerin grup başkanlarını 12 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.



Bu arada, yaz mitingleri kapsamında İtalya'yı seçim kampanyasındaymış gibi dolaşmaya devam eden Lig lideri Salvini, Termoli'de yaptığı konuşmada, "Açık bir şekilde söylüyorum, mevcut hükümetin ardından tek seçenek seçimlerdir." dedi.

Lig Partili parlamenterlerin pazartesiden itibaren Roma'da olacağını belirten Salvini, "Bir an önce sözü seçmene bırakmalıyız. Eğer herkes elini çabuk tutarsa ekim ayının ortasında da seçime gidilebilir." diye konuştu.

Hükümet krizi dün patladı



Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senato'da önceki gün yapılan Torino-Lyon yüksek hızlı tren projesine ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği gerekçesiyle seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.



Koalisyon ortağı M5S'nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ise Lig'i seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da gidelim seçimlere." açıklamasını yapmıştı.



Koalisyon hükümetinin Başbakanı Conte de geçen hafta sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." demişti. Conte, Salvini'nin hükümeti yarıda keserek seçime gitme kararının nedenlerini parlamentoya ve ulusa açıklaması gerektiğini de söylemişti.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

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