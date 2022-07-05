İtalya'daki küresel turizm zirvesinde "turizmde gençlere görev verilmesi" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'daki küresel turizm zirvesinde "turizmde gençlere görev verilmesi" çağrısı

05.07.2022 14:36

İtalya'da düzenlenen ilk "Küresel Gençlik Turizmi Zirvesi"nde, sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağı olarak turizmin Kovid-19 salgını sonrası yeniden başlatılması ve büyümesinde gençlere görev verilmesi çağrısında bulunuldu.

İtalya'da düzenlenen ilk "Küresel Gençlik Turizmi Zirvesi"nde, sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağı olarak turizmin Kovid-19 salgını sonrası yeniden başlatılması ve büyümesinde gençlere görev verilmesi çağrısında bulunuldu.

Sorrento kentinde düzenlenen Küresel Gençlik Turizmi Zirvesi'nde 50'den fazla ülkeden 12-18 yaş aralığındaki yaklaşık 120 genç katılımcı bir araya geldi.

Dünya Turizm Örgütünce (UNWTO) ilk kez düzenlenen zirvenin ardından "Sorrento Eylem Çağrısı" adıyla yayımlanan bildiride, salgın sonrası turizmin yeniden başlatılması ve büyümesinde gençlere aktif rol verilmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, yeterli turizm stratejileri ve politikaları yoluyla özellikle engellilerin insan haklarının korunması çağrısında bulunuldu.

Gıda atığı, plastik kirliliği, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularının öne çıkarıldığı bildiride, yoksulluğun azaltılması, dijital becerilerin geliştirilmesi ve daha fazla istihdam fırsatı yaratılmasına olan ihtiyaç vurgulandı.

Bildiride, UNWTO da yıllık zirveler düzenlemeye ve üye devletlerle ulusal etkinlikler üzerinde çalışmalar yapmaya davet edildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ise zirvenin, UNWTO ve sektör için son derece önemli olduğuna işaret ederek, her bölgeden gençlerin turizmin geleceğine ilişkin fikirlerini dile getirmeleri için destekleneceğini kaydetti.

"Gençler turizmin geleceğinde belirleyici"

İtalya Turizm Bakanı Massimo Garavaglia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın bu ilk etkinliğe gururla ev sahipliği yaptığını ve zirvenin genç katılımcıları yarının sorumlu gezginleri olmaya ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için iyimserliklerini sürdürmeye teşvik ettiğini söyledi.

Garavaglia, gençlerin turizmin geleceğini belirleyeceğini vurgulayarak, "Ailelerinin kararlarını onlar (gençler) yönlendiriyor ve kendileri de turist. Sektörde faaliyet gösteren herkes için önemli olan ihtiyaçlarının, isteklerinin, geleceğin turizm vizyonunun ne olduğunu anlamaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Turizmin geleceği için sürdürülebilirliğin merkezi rolüne dikkati çeken Garavaglia, "Bu (ilgi) kapsamlı şekilde düşünülmeli çünkü bu moda değil, seçimlerimizi temel aldığımız bir modeldir." dedi.

Sorrento zirvesinin organizatörlerinden İtalya Ulusal Turizm Ajansı Başkanı Roberta Garibaldi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Z Kuşağı" turistlerin, bu yaz İtalya'daki rezervasyonların yaklaşık yüzde 14'ünü temsil ettiğini söyledi.

Garibaldi, Fransa'nın ardından gençler arasında en popüler olan Avrupa'daki 2. ülke olduklarına işaret ederek "Yalnızca ekonomik ve çevresel açıdan değil sosyal açıdan da ilgileri var." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde turizmi olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını sonrası turistlerin yaklaşımındaki değişikliklere değinen Garibaldi, turistlerin artık eğlenceye ilaveten sağlığa da öncelik verdiklerini ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklandıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası Son dakika haber | ŞANLIURFA - 'Nemrut'un Tahtı' turizme kazandırılıyor Son dakika haber | ŞANLIURFA - 'Nemrut'un Tahtı' turizme kazandırılıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki küresel turizm zirvesinde 'turizmde gençlere görev verilmesi' çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 20:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'daki küresel turizm zirvesinde "turizmde gençlere görev verilmesi" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement