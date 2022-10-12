İtalya'daki L'Aquila depreminde evlerini terk etmeyip ölen bazı kişiler kusurlu bulundu - Son Dakika
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İtalya'daki L'Aquila depreminde evlerini terk etmeyip ölen bazı kişiler kusurlu bulundu

12.10.2022 15:56
İtalya'daki L'Aquila depreminde evlerini terk etmeyip ölen bazı kişiler kusurlu bulundu

İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009'da yaşanan depreme ilişkin bir davada, öncü sarsıntılara rağmen evlerini terk etmeyen ve sonra meydana gelen şiddetli sarsıntıda yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 24 kişi, evlerinden daha önce ayrılmadığı için kusurlu bulundu.

İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009'da yaşanan depreme ilişkin bir davada, öncü sarsıntılara rağmen evlerini terk etmeyen ve sonra meydana gelen şiddetli sarsıntıda yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 24 kişi, evlerinden daha önce ayrılmadığı için kusurlu bulundu.

Ülkede, 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği L'Aquila depremiyle ilgili bir davada, bir binada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 24 kişiye dair alınan bir karar, geniş yankı uyandırdı.

"Il Messaggero" gazetesinin Abruzzo bölge baskısında ve "Il Centro" gazetesinde çıkan haberlere göre, mahkeme kararında, 6,3 büyüklüğündeki depremden önce iki sarsıntı yaşandığına dikkat çekilerek bu iki küçük sarsıntının ardından evlerini terk etmeyen ve sonraki büyük sarsıntıda evlerinin enkazında kalarak can veren 24 kişi belirli oranda kusurlu bulundu.

Mahkeme kararında, deprem sırasında Campo di Fossa caddesindeki binada ölen 24 kişinin önceki iki sarsıntıya rağmen evlerini terk etmemesi, bu kişilerin ihmali olarak yorumlandı. Depremde söz konusu binada ölenlerin, evden çıkmamaları sebebiyle olaydaki ihmal payının yüzde 30 olduğu, diğer bakanlıklarının yüzde 15'er ve müteahhidin varislerinin de yüzde 40 civarında ihmal payı olduğu belirtildi.

Söz konusu mahkeme kararı, kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medya platformlarında çok sayıda İtalyan kullanıcı, bu kararı alan mahkeme heyetine tepki gösterdi.

6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, 1500 kadar kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Messaggero, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki L'Aquila depreminde evlerini terk etmeyip ölen bazı kişiler kusurlu bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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