İtalya'daki Maker Faire Fuarı'nda Türk rüzgarı

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan Maker Faire Fuarı'na, Türk öğrenci Öykü Nehir Kaleci robotik kodlama yarışmasında aldığı birincilikle, Türk firması Benmaker de çocukların el becerilerine yönelik tasarladığı cihazla damgasını vurdu.

İlki ABD'nin San Francisco kentinde 2006'da yapılan ve daha sonra dünyaya yayılan, icatlar çıkaran mucitlerden, mühendis, usta, amatör, öğrenci ve küçük girişimci firmaların yenilikçi ürünlerini sergilediği Maker Faire Fuarı'nın Avrupa'daki en büyük ayağı olan Roma'da hafta sonunda Türkiye fırtınası esti.

Roma Fuar Merkezinde 105 bin kişinin ziyaret ettiği Maker Faire 2019'da en çok ilgi gören stantlardan olan "Make X" robot kodlama yarışmasına Malatya'dan katılan 4. sınıf öğrencisi Öykü Nehir Kaleci, "junior" kategorisinde 8 takımı geride bırakarak, birinci oldu. Kaleci, bu sonuçla 28 Kasım-1 Aralık 2019 arasında Çin'de gerçekleştirilecek MakeX Starter Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türk öğrenci, aldığı sonuçtan çok mutlu olduğunu belirtti.

Öykü Nehir Kaleci'nin mentörlüğünü yapan Turkish Robotics Services (TRS) Genel Direktörü Hakan Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada her yıl bir tema etrafında gelişen yarışmada robotlara kodlarla görevler verildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu yılki temada şehre ait görevler yerine getirildi. Öykü robota kodları yükleyerek kazandı. Biz de mentorları olarak destek olduk. Bu tamamen Öykü'nün başarısı. Büyük yeteneği var. Bu küçük yaşında, kendisinden 5-6 yaş büyük çocukları ekarte etmeyi başardı. Çin'de Öykü de dahil olmak üzere toplamda 3 takımımız katılacak."

Bu yarışmada amacın en kısa sürede, en doğru şekilde verilen görevleri yerine getirmek olduğunu aktaran Akdeniz, TRS firması olarak bu alana ilgili öğrencileri desteklediklerini, sponsorlar bulduklarını dile getirdi ve Öykü Nehir Kaleci için sponsorluk desteği veren Adana Sarıçam Belediyesine teşekkür etti.

Akdeniz, "Ülkemizde teknolojiye olan ilgiyi artırmak, yarın gençlerimizin ülkemizdeki üretim bantlarında çalıştırarak, ülkemizi geliştirmesini istiyoruz. Asıl amacımız bu. Dışarıdan veri ithali ya da beyin göçünü engelleyecek şekilde tedbirler almanın yolunu bu yarışmalarda görüyoruz. Bu yarışmaların asıl amacı ülkelere Ar-Ge yaptırmak. Ülkelerin ve şehirlerin ihtiyacı olan bütün teknik donanımı, bu çocuklara Ar-Ge yaptırarak, yarıştırarak veri topluyorlar." diye konuştu.

-"Ülkemizde robotiğe ilgi çok fazla"

Robot teknolojisi alanında Türkiye'de bir dip dalgası olduğuna işaret eden Akdeniz, şöyle devam etti:

"Teknofest ile başlayan milli teknoloji hamlesinin sahiplenilişini burada görebilirsiniz. Biz, milli teknoloji hamlesini sahipleniyoruz. Bunu ülkemiz için en büyük çıkış yolu olarak görüyoruz. Müthiş bir katılım var. Ülkemizde robotiğe ilgi çok fazla. Gençler trendi yakalamış durumda ancak, kendilerini ölçemiyorlar. Ölçmek için, böyle dünyanın her yerinden gelen takımlarla kendilerini kıyaslamaları gerek. Biz hepimiz kolkola girip, nefesi en uzun olanı öne taşımalıyız ki, yurt dışındaki bu yarışmalarda rekabeti sağlamalıyız. Kendi içimizde yarış değil, dayanışmayla birbirimizi buralara taşıyarak bu noktalara gelmeliyiz."

Türk firmasından çocukların ilgisini çeken el tornası

Maker Faire Fuarı'na Bursa merkezli BenMaker Firmasının Pazarlama ve Satış Müdürü Samet Tuna da tasarladıkları cihazlarla, fuarın en çok ilgi gören stantların başında yer aldı.

El becerisine, tasarıma ve estetiğe meraklı olan İtalyanların, çocuklara yönelik ahşap işlemeye yarayan Tuna ve ekibinin yaptığı küçük el tornaları "çocuklar için laboratuvar" bölümünde hem gördüğü ilgiyle hem de aldığı övgülerle dikkati çekti.

Tuna, dünyanın sayılı ve önemli tasarım-inovasyon fuarlarından olan Maker Faire'e ilk kez katıldıklarını belirterek, "Özellikle 7-12 yaş arası çocukların el becerisini geliştirme, aktif olarak bu alanda üretim yapabilmesi amacıyla bu cihazların üreticisi olan firmayız." dedi.

Tuna, çocuklara ahşap işlemeyi oyun gibi sunan cihazlarını tanıtırken, "Özellikle küçük kas gelişimini destekleyen, onların el becerisini, 10 parmak kullanımını destekleyen torna, testere ve matkaptan oluşan cihazlar, 12 voltla çalışıyor. Çocukların güvenliği için önlemler alınmış durumda, kesinlikle ellerini kesmeyecek nitelikte ya da zorlayınca alet kendiliğinden duran nitelikte." diye konuştu.

Samet Tuna, firmalarının 3 yıl içerisinde bir sosyal girişim olarak kurulduğunu dile getirerek, "Bu 3 yıl içerisinde Türkiye'de 300'den fazla okula ulaşmış durumdayız. Fen bilgisi, teknoloji-tasarım ve matematik gibi derslerde şu anda ülkemizde öğrencilerimiz bu cihazları kullanıyor." diye konuştu.