İtalya'daki Malezyalılar ülkelerine döndü - Son Dakika

İtalya'daki Malezyalılar ülkelerine döndü
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KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da mahsur kalan 76 Malezyalı ülkelerine döndü.
KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da mahsur kalan 76 Malezyalı ülkelerine döndü.
Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, İtalya'daki 76 Malezya vatandaşı ve 5 yabancı uyruklu kişi, AirAsia uçağıyla bu sabah yerel saatle 10.06'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Söz konusu kişilerin 2 hafta karantinada kalacağı kaydedildi.
Malezya şimdiye kadar Kovid-19 salgını nedeniyle Çin, İran, Hindistan ve İspanya'daki vatandaşlarını uçakla ülkeye getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:50 Kaynak: AA
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