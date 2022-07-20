İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki bir boz ayı, sıcak günde kendisine ikram edilen buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor - Son Dakika

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