İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor - Son Dakika
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İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

20.07.2022 17:45
İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

ROMA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi yetkilileri, sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecekler vererek serinlemelerini sağlıyor.

ROMA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi yetkilileri, sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecekler vererek serinlemelerini sağlıyor.

İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki bir boz ayı, sıcak günde kendisine ikram edilen buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki bir şempanze, sıcak günde kendisine ikram edilen buzlu meyvelerle serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki bir şempanze, sıcak günde kendisine ikram edilen buzlu meyvelerle serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki mirketler, sıcak günde kendilerine ikram edilen buzlu kavun ve böcek larvalarıyla serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor - Son Dakika

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