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İtalya'daki STK'lerden kilisedeki taciz iddialarının aydınlatılması için kampanya - Son Dakika

İtalya'daki STK'lerden kilisedeki taciz iddialarının aydınlatılması için kampanya

16.02.2022 00:21
İtalya'daki STK'lerden kilisedeki taciz iddialarının aydınlatılması için kampanya

Katolik Kilisesi'ne mensup rahiplerin suiistimalleriyle mücadele eden 9 dernek ve sivil toplum kuruluşu (STK), İtalya'daki kiliselerde yaşanan istismar hadiselerinin aydınlatılmasına yönelik çağrı yapan bir kampanya başlattı.

Katolik Kilisesi'ne mensup rahiplerin suiistimalleriyle mücadele eden 9 dernek ve sivil toplum kuruluşu (STK), İtalya'daki kiliselerde yaşanan istismar hadiselerinin aydınlatılmasına yönelik çağrı yapan bir kampanya başlattı.

Fransa'da Ekim 2021'de kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun tespiti ve son olarak ocakta Almanya'da Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin raporun yayımlanması İtalya'dan da cinsel istismar iddialarının aydınlatılmasına ilişkin taleplerin yükselmesine yol açtı.

STK'ler, bugün çevrim içi düzenledikleri basın toplantısıyla "İtalya Kiliseleri de açıklasın (ItalyChurchToo)" etiketiyle başlattıkları yeni bir kampanyayı duyurdu.

Söz konusu kampanya ile STK'ler, İtalyan hükümetine ve İtalyan Episkoposlar Konferansı'na (CEI) kilisedeki taciz iddialarının bağımsız bir komisyon tarafından araştırılmasına yönelik taleplerini ilan etti. STK'ler, piskoposlukların arşivlerinin açılması çağrısında da bulundu.

Kampanyaya destek veren imzacı STK'lerden "Kilise İçin Kadınlar (Donne per la Chiesa)"dan Paola Lazzarini, CEI'den kilise içinde işlenen suiistimallerle ilgili soruşturmayı bir an önce bağımsız komisyona emanet etmesini istedi.

Bu arada, çevrim içi toplantıda bazı istismar mağdurları yaşadıklarını anlattı.

Erik Zattoni isimli 40 yaşındaki bir mağdur, annesinin henüz 14 yaşındayken 1981'de rahip Pietro Tosi'nin tecavüzüne uğradığını ve bu kişinin babası olduğunun DNA testleriyle kanıtlandığını aktarması dikkati çekti.

İtalyan basını, Zattoni'nin hikayesini "şoke edici" olduğunu yazdı.

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Sivil Toplum Kuruluşları, Katolik Kilisesi, İtalya, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'daki STK'lerden kilisedeki taciz iddialarının aydınlatılması için kampanya - Son Dakika


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