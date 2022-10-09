İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
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İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama

09.10.2022 17:50

- İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

- İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama

SİCİLYA - İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle krater kısmının bir bölümünde çökme yaşandı. Patlamada can veya mal kaybı ise yaşanmadı.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Stromboli, 2019 yılının temmuz ayında tekrar faaliyete geçmiş ve dağın çevresinde yürüyüş yapan bir kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

Sicilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama - Son Dakika

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