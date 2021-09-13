İtalya'daki teleferik kazasından kurtulan çocuğun, İsrail'e götürülmesine "insan kaçırma" soruşturması - Son Dakika

İtalya'da mayıs ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasından kurtulan tek kişi olan 6 yaşındaki çocuğun, dedesi tarafından ülkesi İsrail'e götürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesiyle yaşanan kazadan sağ kurtulan tek kişi olan 6 yaşındaki Eitan Biran'ın, dedesi tarafından İsrail'e götürüldüğünün ortaya çıkması İtalya'da gündem oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, kazadan sonra halası Aya Biran'ın baktığı küçük Eitan, iki gün önce anne tarafından dedesi Smhuel Peleg tarafından İsviçre üzerinden özel uçakla ülkesi İsrail'e götürüldü.

Konuyla ilgili Pavia Cumhuriyet Savcılığından Savcı Yardımcısı Mario Venditti, mağdurun reşit olmaması sebebiyle ağırlaştırılmış insan kaçırma suçlamasıyla dede Smhuel Peleg ve ona yardımcı olanlar hakkında soruşturma başlattı.

Hala Aya Biran'ın avukatı Cristina Pagni de bugün yaptığı açıklamada, 1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesi konusunda uzman bir yargıçla, Eitan'ı İtalya'ya geri getirme konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Diğer yandan, Eitan'ın İsrail'deki ailesi, yerel basına yaptıkları açıklamada, çocuğun başkent Tel Aviv yakınlarındaki bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Jerusalem Post gazetesine konuşan Eitan'ın anneannesi ise bunun bir kaçırma olmadığını, çocuğun İsrail'e dönmek istediğini savundu.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bir program çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Neler olduğunu tespit etmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor, daha sonrasında müdahil olacağız." dedi.

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabasıyla yaklaşık 1500 metre yükseklikteki Mottarone kasabasını bağlayan teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi neticesinde kabinde bulunan 15 kişiden 14'ü hayatını kaybetmişti.

Teleferik sisteminde, kabinin varışa 300 metre kala kabinin geri kaydığı bu sırada acil durum freninin çalışmadığı ve sonrasında taşıyıcı kablonun kopması sonucu kabinin yere çakıldığı yazılmıştı.

Kazada, anne, baba, kardeşi ile babaanne ve dedesini kaybeden Eitan, olayın ardından İtalyan makamları tarafından İtalya'da yaşayan halası Aya Biran'a emanet edilmişti. Eitan'ın İsrail'de yaşayan anne tarafından ailesi ise geçen ay çocuğun "rehin" tutulduğunu ileri sürerek, Eitan'ın halasına emanet edilmesine itiraz etmişti.