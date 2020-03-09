İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı - Son Dakika Spor

İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı

6 saat önce

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan'a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı.

İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı, System.String[]

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan'a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı.

İtalya'da her geçen gün koronavirüs salgınının hızla büyümesi, sporu da derinden etkilemeye devam ediyor. İtalya Olimpiyat Komitesi bugün yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.Resmi rakamlara göre şu ana kadar İtalya'da koronavirüs nedeniyle 463 kişi hayatını kaybetti.


Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya'da tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı
İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi

Son Dakika Haberleri
01:41 Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası...
01:18 Hamza Hamzaoğlu: "Pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik"
01:16 Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık"
00:42 Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi
23:46 Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:43:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]