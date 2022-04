İtalya'daki Türkler DİTİB İtalya'nın iftarında bir araya geldi - Son Dakika

İtalya'nın kuzeyinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İtalya tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu ve Eğitim Ataşeliğinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı için ülkenin kuzeyindeki Imperia, Modena, Como, Lecco, Venedik gibi kentlerden Milano'ya gelen Türk vatandaşları, DİTİB İtalya Genel Merkezi'nde iftar yaptı.

Vatandaşlara iftarda Diyanet İşleri Başkanlığı aşçısı İrfan Bulut'un hazırladığı iftar mönüsü ikram edildi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın kuzeyinde farklı kentlerde yaşayan Türk vatandaşlarının önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, ardından DİTİB Milano'daki büyük iftar programında bir araya geldiğini belirterek, "İftar çadırımız ramazan boyunca hiç bu kadar şenlenmemişti. Çok mutlu olduk. Çok sevindik." dedi.

Yalçın, gerek Eğitim Ataşeliği gerekse Din Hizmetleri Ataşeliği olarak yaptıkları programlarla burada çocukların dillerini, milli manevi değerlerini öğrenmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

DİTİB Milano Camii Din Görevlisi Yusuf Özel de "Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinin organizasyonuyla bugün gençlerimizle, çocuklarımızla 23 Nisan programı yapıldı. Arkasından da 6 otobüs, Imperia, Modena, Venedik, Lecco, Como, buradaki vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oldu. Oradan da buraya geldiler. Ramazan aynı zamanda manevi bir aydır. Oruçlu kardeşlerimiz oruçlarını burada açtılar. Bugün 400 kişiye burada iftar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.

Özel, ramazan boyunca burada her gün iftar verdiklerini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın aşçısı her gün burada yemek yapıyor. Vatandaşlarımıza yemeklerini sunuyor. Tunus, Cezayir, Endonezya, Malezya, Pakistan, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlarımıza ülkemizin güzel adet ve örflerini tanıtmış oluyoruz. Bundan dolayı çok gururluyuz. Her gün bu çadırlarımız doluyor. ve Ramazan coşkusunu yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.