İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi - Son Dakika

İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

35 dakika önce

Havalimanından görüntüler Tahliye edilen Gürcistan vatandaşlarının muayeneden geçirilmeleri TİFLİS - 6 Mart tarihinde Gürcistan-İtalya arasındaki uçak seferlerin iptal edilmesinden dolayı İtalya'dan ülkesine dönemeyen 156 Gürcistan vatandaşı gece saatlerinde başkent Tiflis'e getirildi.

Havalimanından görüntüler

Tahliye edilen Gürcistan vatandaşlarının muayeneden geçirilmeleri

TİFLİS - 6 Mart tarihinde Gürcistan- İtalya arasındaki uçak seferlerin iptal edilmesinden dolayı İtalya'dan ülkesine dönemeyen 156 Gürcistan vatandaşı gece saatlerinde başkent Tiflis'e getirildi.

İtalya'dan 156 Gürcistan vatandaşı tahliye edildi

Gürcistan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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