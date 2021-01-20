İtalya'dan Biden'a tebrik: "Demokrasi için önemli bir gün" - Son Dakika

İtalya'dan Biden'a tebrik: "Demokrasi için önemli bir gün"
20.01.2021 23:52
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik ederek, "Demokrasi için önemli bir gün" dedi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik ederek, "Demokrasi için önemli bir gün" dedi.
ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e dünya liderlerinden tebrik mesajları arka arkaya geliyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum. Amerika'nın sınırlarının ötesinde geçen, demokrasi için önemli bir gün. İtalya, uluslararası ortak ajandasında ABD ile birlikte mücadele etmeye hazırdır" dedi.
(İHA)
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