Son Dakika Haberleri: İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic cevabı!
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İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic cevabı!

6 saat önce

Juventus'tan ayrılması beklenen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Hırvat golcü Mario Mandzukic için İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici'den flaş sözler geldi.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic cevabı!, System.String[]

Juventus'tan ayrılması beklenen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Hırvat golcü Mario Mandzukic için İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici'den flaş sözler geldi.


Fabio Paratici, "Devre arası transfer dönemi bizim için fazla hareketli geçmeyecek. Kimseyi almayı düşünmüyoruz. Kimseyi satmayı da düşünmüyoruz. Sadece Mandzukic hariç. Eğer ona uygun teklif gelirse ve kendisi de gitmek isterse izin veririz." diye konuştu.


Öte yandan Paratici'nin 'kimseyi satmayacağız' açıklaması Merih Demiral'ın da takımda kalacağı yönünde yorumlandı. Milli futbolcu ile Milan, Arsenal ve Manchester United ilgileniyor...


Mario Mandzukic, Fenerbahçe, Juventus, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:16 
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