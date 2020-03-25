İtalya'dan gelen 188 öğrenci Kovid-19 önlemleri kapsamında Samsun'da yurda yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'dan gelen 188 öğrenci Kovid-19 önlemleri kapsamında Samsun'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

İtalya'dan gelen 188 öğrenci Kovid-19 önlemleri kapsamında Samsun'da yurda yerleştirildi

6 saat önce

İtalya'dan uçakla Samsun'a getirilen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

İtalya'dan gelen 188 öğrenci Kovid-19 önlemleri kapsamında Samsun'da yurda yerleştirildi, System.String[]

İtalya'dan uçakla Samsun'a getirilen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerine giden öğrencilerden 188'i, Milano'dan havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Samsun Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencileri uçak içinde sağlık kontrolünden geçirdi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı havalimanında öğrenciler, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Öğrenciler, havalimanındaki işlemlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Turgut Özal ve Münevver Ayaşlı yurtlarına götürüldü.

Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulacak öğrencilerin daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan Roma'dan kalkan ve 213 öğrenciyi taşıyan ikinci uçağın ise gece saatlerinde Samsun'a ulaşacağı bildirildi.

İtalya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:46 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Covid-19 salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelenecek
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
18:54
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu         
18:06
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz         
17:47
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki         
17:13
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı         
14:18
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 08:26:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'dan gelen 188 öğrenci Kovid-19 önlemleri kapsamında Samsun'da yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]