İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi

6 saat önce

İtalya'dan Karaman'a getirilen 194 Türk vatandaşı 14 gün gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi, System.String[]

İtalya'dan Karaman'a getirilen 194 Türk vatandaşı 14 gün gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışında bulunan vatandaşların ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 194 Türk vatandaşını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında Konya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerince ilk kontrollerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle karantinaya alınacakları Karaman'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 194 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacak. - KARAMAN

Karaman, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 06:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz? Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi         
12:27
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü         
12:21
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu         
12:13
Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif         
12:13
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor         
12:07
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı         
12:06
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş         
12:04
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum         
11:40
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu 68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu         
11:39
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı         
11:36
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor         
11:33
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti         
11:23
Karantinadaki ünlü golfçü Lucy Robson, simülasyonla golf sahasını evine getirdi Karantinadaki ünlü golfçü Lucy Robson, simülasyonla golf sahasını evine getirdi         
11:17
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti         
11:13
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı         
11:07
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı         
11:05
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü         
10:54
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim         
10:45
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı         
10:43
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde         
10:39
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak         
10:30
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı         
10:22
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek         
10:19
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı         
10:10
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı         
10:01
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir         
10:00
Denizin tam ortasında hiçbir amacı yokmuş gibi duran gizemli köprü: Belhaven Köprüsü Denizin tam ortasında hiçbir amacı yokmuş gibi duran gizemli köprü: Belhaven Köprüsü         
09:56
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor         
09:55
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 13:17:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]