İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası - Son Dakika

İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası

6 saat önce

İtalya'da eylül ayında ülkenin kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait Marie Eleonore gemisinin kaptanı Claus Peter Reisch'a 300 bin avro para cezası verildi.

İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası, System.String[]

İtalya'da eylül ayında ülkenin kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait Marie Eleonore gemisinin kaptanı Claus Peter Reisch'a 300 bin avro para cezası verildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede eylül ayına kadar iktidarda olan aşırı sağcı parti Lig'in bastırmasıyla yasalaşan ve göçmen kurtaran STK'lara cezalar öngören ikinci güvenlik paketi çerçevesinde, Alman kaptana yüklü para cezası kesildi.


Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 300 bin avroluk cezaya çarptırıldığını belirten gemi kaptanı Reisch, "Ne yazık ki, mücadele üstüne mücadele. Sicilya'da inanılmaz bir ceza aldım. Buna itiraz edeceğim ama bu arada her şey çok maliyetli." ifadelerini kullandı.


Akdeniz'de ağustos ayı sonunda kurtardığı 100 kadar göçmenle bir süre açık denizde bekledikten sonra, 2 Eylül sabahı acil durum ilan ederek İtalya kara sularına giriş yasağını ihlal eden Lifeline'a ait Eleonore gemisi, İtalyan mali polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.


İtalyan yetkililer, gemiye ülkede ağustos ayında yasalaşan, tartışmalı ikinci güvenlik paketi olarak bilinen kanuna göre el koymuştu.


Marie Eleonore gemisi, bu kanun çerçevesinde el konulan son gemi olurken, İtalya'da eylül ayındaki iktidar değişikliği sonrasında tartışmalı ikinci güvenlik paketinin değiştirileceği haberleri çıkmıştı.

İtalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

85 metrekare atölyede başladı, şimdi yaptığı ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor
Brescia, Miha Zajc için kesenin ağzını açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
00:58 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan ve 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü tekne karaya çıkarıldı(4) - Son Dakika
00:57 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI - Son Dakika
00:53 AK Parti'li Ünal: "Planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz" - Son Dakika
00:50 İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi "rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı" iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
00:46 İranlı muhalif liderden Hamaney'e: "Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz" - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 01:03:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]