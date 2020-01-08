İtalya'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika

İtalya'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama

7 saat önce

İtalya, İran yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı.

İtalya'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama, System.String[]

İtalya, İran yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada, "İtalya, Irak'taki son gelişmeleri özel bir endişeyle takip ediyor ve Tahran yönetiminin, koalisyon askerlerini de ağırlayan ABD üslerine yönelik saldırısını kınıyor. (İran'ın füze saldırısı) Zaten kritik ve hassas bir bağlamda olan gerginliği artıran ciddi bir eylemdir." değerlendirmesi yer aldı.

"Bölgede yaşanacak istikrarsızlığın, güvenlik için uzun vadeli sonuçları olacaktır"

Açıklamada ifadelerine yer verilen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da taraflara itidal çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"İlk düşüncemiz, bu ülkede görev yapan kendi askerlerimize. Onlara yakınlığımızı ve minnettarlığımızı belirtiyorum. Daha fazla karşılıklı provokasyon olmaması için tüm aktörlere güçlü şekilde bundan kaçınma çağrısı yapıyoruz."

Bölgedeki durumun normalleşmesi için diplomatik çabaların ikiye katlanması gerektiğine dikkati çeken Di Maio, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Askeri seçenek, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bölgede yaşanacak daha fazla istikrarsızlığın, küresel ölçekte güvenlik için doğrudan ve uzun vadeli sonuçları olacaktır. Hepimiz şiddet içeren aşırıcılık ve terörizm başta olmak üzere, ortak ve daha ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. İtalya, Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içinde, Körfez bölgesinde diyalog ve yapıcı yüzleşmeleri artırabilecek her türlü eylemi desteklemeye hazır."

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın saldırıları sonrası ABD üssünün son halleri görüntülendi
İtalya Başbakanı Conte Hafter ile görüştü; Serrac ile de bir araya gelecek Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Son Dakika Haberleri
21:48 Çift kol nakilli Yusuf Oğuz'un tırnakları uzamaya başladı - Son Dakika
21:48 Alanya'da 11 ayrı suçtan aranan 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
21:47 Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Son Dakika
21:46 Bakırköy'de metrobüs arızası - Son Dakika
21:44 Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 21:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]