İtalya'dan Kosova'ya destek - Son Dakika
Son Dakika Politika İtalya'dan Kosova'ya destek - Son Dakika

İtalya'dan Kosova'ya destek

6 saat önce

Kosova Başbakanı Albin Kurti, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu kabul etti.

İtalya'dan Kosova'ya destek, System.String[]

Kosova Başbakanı Albin Kurti, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu kabul etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, İtalya'nın Kosova'ya desteğinin devam edeceği ve iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin geliştirileceği vurgulandı.


Kosova Başbakanı Albin Kurti, Balkan ülkeleri gezisi çerçevesinde Kosova'yı ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu kabul etti. Kosova Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede İtalya'nın Kosova'ya desteğinin devam edeceğine vurgu yapılırken, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunun ele alındığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi olan Kosova'nın bölge ülkeleriyle kurduğu yakınlığın üzerinde de durulduğu belirtildi.


Kosova Başbakan Kurti'yi görevine başlaması nedeniyle tebrik eden İtalyan Bakan Di Maio, İtalya'da uygulanan model uyarınca Kosova'da İtalya'nın yargı reformlarına yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Maio, İtalya'nın, Kosovalı gençlerin istihdamını teşvik eden yeni yatırımları destekleyeceğinin de altını çizdi. Başbakan Kurti, Kosova Hükümeti'nin suç ve yolsuzlukla mücadelesinin yanı sıra özellikle gençler ve kadınlar için iş istihdamı sağlayan alanlara yatırım yapmayı taahhüt ettiğini belirtti. AB'nin bir barış ve refah projesi olarak oynadığı rolden bahseden Başbakan Kurti, Batı Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere, Avrupa'nın tüm ülkeleri katıldığında AB'nin tam olacağını ifade etti.


İki taraf, Sırbistan ile diyaloğun bölgesel istikrarın koşulu olarak, iki ülke arasında barışı getirmesi konusunda anlaştı. - PRİŞTİNE

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İtalya, Kosova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı
İdlib gerilimi sonrası, Türk heyeti Moskova'ya gidecek Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki Erdoğan'ın "Her yerde vuracağız" sözleri dünya gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 17:02:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'dan Kosova'ya destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]