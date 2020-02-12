İtalya'dan Kosova'ya destek - Son Dakika

Kosova Başbakanı Albin Kurti, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu kabul etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, İtalya'nın Kosova'ya desteğinin devam edeceği ve iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin geliştirileceği vurgulandı.



Kosova Başbakanı Albin Kurti, Balkan ülkeleri gezisi çerçevesinde Kosova'yı ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu kabul etti. Kosova Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede İtalya'nın Kosova'ya desteğinin devam edeceğine vurgu yapılırken, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunun ele alındığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi olan Kosova'nın bölge ülkeleriyle kurduğu yakınlığın üzerinde de durulduğu belirtildi.



Kosova Başbakan Kurti'yi görevine başlaması nedeniyle tebrik eden İtalyan Bakan Di Maio, İtalya'da uygulanan model uyarınca Kosova'da İtalya'nın yargı reformlarına yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Maio, İtalya'nın, Kosovalı gençlerin istihdamını teşvik eden yeni yatırımları destekleyeceğinin de altını çizdi. Başbakan Kurti, Kosova Hükümeti'nin suç ve yolsuzlukla mücadelesinin yanı sıra özellikle gençler ve kadınlar için iş istihdamı sağlayan alanlara yatırım yapmayı taahhüt ettiğini belirtti. AB'nin bir barış ve refah projesi olarak oynadığı rolden bahseden Başbakan Kurti, Batı Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere, Avrupa'nın tüm ülkeleri katıldığında AB'nin tam olacağını ifade etti.



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