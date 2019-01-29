Son Dakika Haberleri: İtalya'dan Kripto Para Yaptırımları İçin Yasa Tasarısı

İtalya'dan Kripto Para Yaptırımları İçin Yasa Tasarısı

1 saat önce

– İtalya'da kripto para birimleri yaptırımlarına ilişkin ilk yasa tasarısı taslağı Parlamento'ya sunuldu.

İtalya'dan Kripto Para Yaptırımları İçin Yasa Tasarısı, System.String[]
İtalya'da kripto para birimleri yaptırımlarına ilişkin ilk yasa tasarısı taslağı Parlamento'ya sunuldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, söz konusu yasa tasarısı kripto para birimleri sektöründe yaygın olarak kullanılan "akıllı sözleşme" ve "dağıtılmış defter teknolojisi" gibi ifadeleri yasal olarak tanıtırken, ülkenin dijital gelişmelerinden sorumlu kurumu Agenzia per I'Italia Digitale'nin söz konusu teknolojiler için teknik standartlar oluşturması ve bu standartların yasa tasarısının resmi olarak kabul edilmesinin ardından üç ay içerisinde kabul edilmesi bekleniyor.

Söz konusu yasa tasarısı, İtalya Ekonomi Bakanlığı'nın geçen ay dijital varlıklar ve blockchain teknolojilerini kapsayan geniş bir yaptırım stratejisi oluşturulması için 30 uzmanı görevlendirdiği duyurusunun ardından sunulurken, Eylül ayında bakanlık, söz konusu yenilik ve teknolojileri anlamanın İtalya'nın "temel önceliği" olduğunu söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

Söz, İtalya, Ekonomi
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