İtalya'dan Murat Saraç' Şövalye ünvanı - Son Dakika

- İtalya'dan Murat Saraç' Şövalye ünvanı

AYDIN - İtalya Cumhuriyeti tarafından her yıl sınırlı sayıda kişiye verilen İtalyan Yıldızı nişanı ve şövalyelik unvanına İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişimine katkılarından dolayı Kuşadası'nın tanınmış isimlerinden turizmci Murat Saraç layık görüldü.

İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio ve eşi Michele Moubarak'ın ev sahipliğinde Kuşadası'nda bir otelde gerçekleştirilen törene İzmir Romanya Konsolosu Mara Ştefan, Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fas Fahri Konsolosu Fatih Çakmakoğlu, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, KESO Başkanı Ahmet Çalım, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Saraç ailesinin dostları ve yakınları katıldı.

İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio törende yaptığı konuşmada Saraç'ın başta turizm, ticaret, kültürel ilişkiler olmak üzere Türk- İtalyan dostluğunun gelişimine yaptığı katkıları vurgulayarak, süreç içerisinde Kuşadası, Aydın ve Denizli bölgesinde yapmış olduğu çalışmalar ile Kuşadası ile İtalya'nın Taormina kentinin kardeş olması için gösterdiği gayrete dikkat çekti. Murat Saraç gibi gönüllülerin çabalarıyla, İtalya'nın 2020 yılında Türkiye'deki en büyük yatırımcı ülke ve 5. büyük ticaret ortağı olduğunu söyleyen Konsolos Giorgio, Dünyanın Murat Saraç gibi kararlılığı, karakteri, nezaketiyle dikkat çeken daha çok insana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella tarafından imzalı madalya ve şövalyelik beratını takdim etti.

Manevi değeri yüksek bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Saraç ise Kuşadası'ndan yetişmiş, iyilikten, doğruluktan ayrılmadan çalışan halktan bir insanın ödüllendirilmesinin anlamına dikkat çekerek, ödülün ailesine ve evlatlarına bırakacağı en büyük miras olduğunu belirtti. Bu ödülün bir sonuç değil başlangıç olduğunu söyleyen Saraç, küresel salgın sonrası başta turizm, ticaret ve kültür olmak üzere pek çok ortak projeyi yaşama geçirme sözü verdi.

Murat Saraç kimdir?

1968 doğumlu olan Murat Saraç, Kuşadası'nın tanınmış isimlerinden Rıza Saraç'ın oğludur. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde yapmış olup 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Turizm ve kültürel etkinlikler üzerine uzun yıllar faaliyet gösteren Saraç bir dönem Kuşadası belediyesi meclis üyeliği yaptı ve çeşitli komisyonlarda görev aldı. Fotoğraf sanatı ile de ilgilenen Saraç 6 yıldan bu yana İtalya Cumhuriyeti'nin Aydın ve Kuşadası temsilciliğini sürdürüyor. Saraç evli ve üç çocuk babası.