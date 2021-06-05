İtalya'dan teklif yağıyor! Mert Hakan Yandaş, yönetimden transferi için kolaylık istedi

Eksik ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Fenerbahçe'de elde bulunan oyunculara da talipler çıkmaya başladı. Fenerbahçe'deki ilk yılında 38 maçta 4 gol ve 1 asistle başarılı bir grafik çizen Mert Hakan Yandaş'a Torino talip oldu. İtalyan ekibinin, milli futbolcunun bonservisi için 2.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

ATALANTA DA İLGİLİ

Öte yandan bir başka İtalyan ekibi Atalanta'nın scout ekibi Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Türkiye'ye geldi. Atalanta'nın da Mert'e teklif yapma hazırlığında olduğu aktarıldı.

GÖZLER SAMANDIRA'DA

Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girecek Fenerbahçe'de Samandıra'da da gelişmeler olması bekleniyor. Özellikle Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla beraber hem teknik heyet hem de idari kadroda bazı değişimlerin geleceği belirtiliyor. Futbolculardan da ayrılacak birçok isim olacak.

GEÇEN AY AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe Kulübü, geçen ay Mert Hakan Yandaş'ın kasık fıtığı ameliyatı edildiğini açıklamıştı. Kariyerin Avrupa'da parlatacağına inanan 26 yaşındaki orta saha, yurt dışına transferi için kolaylık istedi. Yönetim de bunu olumlu karşıladı.