İtalya'dan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı - Son Dakika
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İtalya'dan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı

7 saat önce

İtalya'dan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladıİtalya, (DHA) - Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, Milano-Malpensa Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönmek için havalimanına akın etti.

İtalya'dan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı

İtalya, (DHA) - Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, Milano-Malpensa Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönmek için havalimanına akın etti. Türk vatandaşların tahliye sürecindeki o anlara DHA ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kısa sürede dünyaya yayılırken, Avrupa'da ise en çok İtalya'da etkili oldu. Ülkede ülkede ölü sayısı 6 bin 77'ye yükselirken, vaka sayısı ise toplam 63 bin 927 olarak kaydedildi. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin İtalya'da bulunan Türklerin tahliyesine ilişkin başlattığı çalışma neticesinde Milano ve Roma'da yaşayan Türkler bu akşam yurda dönüyor.

GECE SAAT 02.00'DE TÜRKİYE'DE OLACAKLAR

Milano-Malpensa Havalimanı'na akın eden Türk vatandaşları, Koronavirüsten korktuklarını Türkiye'ye biran önce dönmek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Emir Ateşdağlı tarafından görüntülenen Türk vatandaşları, tahliye sürecinde yanında oldukları Roma Büyükelçiliği'ne teşekkür etti. Türk vatandaşlarının gece 02.00'da Türkiye'de olacağı ifade edildi.

İtalya'dan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı

Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:22 Kaynak: DHA

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