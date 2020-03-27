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İtalya'dan Türkiye'ye dönen tıp öğrencisi: Karantina sonrası test yapılmazsa yurttan çıkmayacağım
6 saat önce
Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı.
Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerde geçici olarak bulanan öğrencilerden 2 bin 721'si, talepleri doğrultusunda ülkeye getirilerek karantina altına alındı. Öğrenciler, taşıyıcı olma potansiyellerine dikkat çekti ve 14 günlük karantina süreci sonrasında kendilerine test yapılmasını talep ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:42
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