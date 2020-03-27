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İtalya'dan Türkiye'ye gelen ve ateşi yüksek çıkan 13 öğrencinin koronavirüs testi negatif çıktı
6 saat önce
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, salı günü İtalya'dan gelen 401 öğrenci arasında ateşi yüksek olduğu için gözetim altına alınanların Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurduView on euronews.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, salı günü İtalya'dan gelen 401 öğrenci arasında ateşi yüksek olduğu için gözetim altına alınanların Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurduView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:18
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