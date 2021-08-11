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İtalya'dan Türkiye'ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu sonla bitti - Son Dakika

İtalya'dan Türkiye'ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu sonla bitti

11.08.2021 00:58
İtalya'dan Türkiye'ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu sonla bitti, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Osman Zerey, en son 36 yıl önce İtalyan polisi tarafından sınır dışı edilmeden önce gördüğü oğluna kavuşmanın sevincini yaşadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Osman Zerey, en son 36 yıl önce İtalyan polisi tarafından sınır dışı edilmeden önce gördüğü oğluna kavuşmanın sevincini yaşadı.

İtalya'nın Milano kentine 1979 yılında çalışmak için giden Ordulu Osman Zerey, 4 yıl kaldığı şehirde İtalyan bir kadınla tanıştı. Bir erkek çocuk sahibi olan çiftin evliliği, Osman Zerey'in İtalyan polisi tarafından sınır dışı edilmesi ile son buldu. Oğlunu ve eşini geride bırakmak zorunda kalan Zerey, annesi tarafından kendisinden gizlenen çocuğu ile iletişime geçmek istese de İtalyan eşi buna karşı çıktı. Oğlunu en son 1985 yılında gören Zerey'in yıllar içerisindeki tüm çabaları boşa çıktı.

Babasının ismini öğrendi, sosyal medyadan herkesi ekledi

Annesi vefat ettikten sonra babasını aramaya başlayan Salvatore Napoli, fotoğraf albümü içerisinde babasının ismini buldu. Araştırmalarına devam eden Napoli, sosyal medya üzerinden babasının ismi olan herkesi arkadaş olarak ekledi. Sonrasında kardeşi ile sosyal medyadan konuşarak babasına ulaşan Napoli, hemen uçak biletini alarak Türkiye'ye geldi.

36 yıllık hasret mutlu son ile bitti

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi'nde oğlunu bekleyen Baba Osman Zerey'in evinde ise adeta bayram havası yaşandı. Oğlunu tüm eş dost ve akrabaları ile karşılayan Zerey oğluna uzun uzun sarılarak hasret gözyaşları döktü.

"Ne mutlu bana ki 36 yıl sonra oğlumla buluştum"

Oğlunu aramaktan asla vazgeçmediğini belirten 65 yaşındaki baba Osman Zerey, İHA muhabirine yaşanan süreci anlattı. Zerey, "Ne mutlu bana ki 36 yıl sonra oğlumla buluştum. İnternet aracılığı ile beni buldu. Türkiye'ye geldiğim günden bu zamana kadar geçen sürede çok arasam da maalesef kendine ulaşamamıştım. Şükürler olsun oğlum 36 yıl sonra beni buldu. Çok mutluyum. 1979 yılında İtalya'ya çalışmak için gitmiştim. Oğlumun annesiyle tanıştım, evlenmek üzereydik ama olmadı, 1985 yılında Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım, sınır dışı edildim. Oğlumu bıraktığımda 2 yaşındaydı. Daha sonra ki zamanda oğlumu hiç görmedim. Annesi de benden hiç bahsetmemiş" dedi.

"Ömrüm var olduğu sürece oğlumu asla bırakmam"

"Kısmet bugüneymiş. Oğlumu ilk gördüğümde kendimi kaybettim, ağlamaya başladım" diyen Zerey, "Ben oğlumdan ayrı geçirdiğim zamanalar da hiç rahat uyumadım artık rahat uyku uyuyabiliyorum. Ömrüm var olduğu sürece oğlumu asla bırakmam, bir oğlum iki kızım vardı iki oğlum oldu. Bir de üstüne torun sahibi olmuş oldum" ifadelerini kullandı.

"Babamı bulduğum için çok mutluyum"

Babasının, Türk olduğunu bildiğini ve annesi vefat ettikten sonra daha sık arama çalışmaları yaptığını aktaran Salvatore Napoli ise "Aslında uzun zamandır babamı arıyordum. Anneme her sorduğumda bana kendisinden hiç bahsetmiyordu. İnternet üzerinden soy ismi Zerey olan herkesi eklemeye başladım. Sonrasında ise bir fotoğraf buldum ve bu sayede babama ulaşabildim. Annem hiç babamdan bahsetmiyor hemen konuyu kapatıyordu. Ne adını ne kim olduğunu bilmiyordum. Sadece babamın Türk olduğunu biliyordum. Babamı bulduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde elbette İtalya'ya döneceğim ama sık sık Türkiye'ye de gelirim. Kardeşlerimle de tanıştığım için çok mutlu oldum. Kendisine torununu getirerek de sürpriz yaptım" diye konuştu. - ORDU

Osman Zerey, Türkiye, İtalyan, İtalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İtalya'dan Türkiye'ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu sonla bitti - Son Dakika


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