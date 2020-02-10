İtalya'dan Ukrayna'ya Minsk sürecine ilişkin tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'dan Ukrayna'ya Minsk sürecine ilişkin tam destek - Son Dakika

İtalya'dan Ukrayna'ya Minsk sürecine ilişkin tam destek

6 saat önce

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüme kavuşmasına yönelik Minsk'te kararlaştırılan barış süreci için gereken neyse yapacağını belirtti.

İtalya'dan Ukrayna'ya Minsk sürecine ilişkin tam destek, System.String[]

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüme kavuşmasına yönelik Minsk'te kararlaştırılan barış süreci için gereken neyse yapacağını belirtti.

Di Maio, Ukraynalı mevkidaşı Vadim Pristayko ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin birkaç gün önce Roma'da temaslarda bulunduğunu hatırlatarak "Halklarımız arasındaki dostluğu ve yakınlığı teyit eden ve bunu derinleştirme arzusunu ele alan bir görüşme yaptık. Kiev, Avrupa Birliği (AB) ile diyalog sürecinde İtalya'ya güvenebilir." dedi.

Luigi Di Maio, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda İtalya'nın sağlam desteğini yineledim." ifadesini kullandı.

Minsk sürecine işaret eden Di Maio, "Mevcut anlaşmaların etkili biçimde uygulanabilmesi için biz ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko da İtalya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin önemli ve gelişmekte olduğunu belirterek "Donbas'taki mevcut durumu ve şu anda planlanan girişimleri ayrıntılı olarak ele aldık. Özellikle de yaptırımlar konusu ve ulusal ekonomik kalkınmanın iyileşmesine duyulan ihtiyacın üzerinde duruldu." ifadelerini kullandı.

Pristayko, İtalyan makamlarının Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele ve sosyal reformlarını olumlu değerlendirdiğini kaydetti.

İtalya'ya Ukrayna ile ilgili haberlerin Rusya üzerinden geldiğine dikkati çeken Pristayko, kitle iletişim araçlarının propaganda aracı olarak kullanılmaması ve tarafsız olması gerektiğini, bu nedenle de İtalya'daki medya ağlarını genişleteceklerini söyledi.


Konuk bakan Pristayko, İtalyan mevkidaşını resmi ziyaret için Kiev'e davet etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukrayna'da uçakta alkollü yolcuya meydan dayağı
Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:56:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'dan Ukrayna'ya Minsk sürecine ilişkin tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]