İtalya dha milano nun kuzeyinde karantinada tutulan casalpusterlengo kasabasını görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya dha milano nun kuzeyinde karantinada tutulan casalpusterlengo kasabasını görüntüledi - Son Dakika

İtalya dha milano nun kuzeyinde karantinada tutulan casalpusterlengo kasabasını görüntüledi

6 saat önce

İTALYA DHA Milano nun kuzeyinde karantinada tutulan Casalpusterlengo kasabasını görüntüledi.

İTALYA DHA Milano nun kuzeyinde karantinada tutulan Casalpusterlengo kasabasını görüntüledi

İtalya dha milano nun kuzeyinde karantinada tutulan casalpusterlengo kasabasını görüntüledi

Milano, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:23 Kaynak: DHA
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