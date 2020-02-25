Son Dakika › Güncel › İtalya dha milano nun kuzeyinde karantinada tutulan casalpusterlengo kasabasını görüntüledi - Son Dakika
İtalya dha milano nun kuzeyinde karantinada tutulan casalpusterlengo kasabasını görüntüledi
6 saat önce
İTALYA DHA Milano nun kuzeyinde karantinada tutulan Casalpusterlengo kasabasını görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:23 Kaynak: DHA
İTALYA DHA Milano nun kuzeyinde karantinada tutulan Casalpusterlengo kasabasını görüntüledi
Son Dakika UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Avrupa'da tehdit oluşturursa, Şampiyonlar Ligi'ni durdururuz Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, sınıfta uyuyakaldı Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi