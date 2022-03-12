İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, ADF'deki temaslarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, ADF'deki temaslarını değerlendirdi Açıklaması

12.03.2022 16:03
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, ADF'deki temaslarını değerlendirdi Açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) marjında görüşmelerinin ve yeniden görüşmek için müsait olduklarını bildirmelerinin "küçük ama değerli adımlar" olduğunu belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) marjında görüşmelerinin ve yeniden görüşmek için müsait olduklarını bildirmelerinin "küçük ama değerli adımlar" olduğunu belirtti.

Bakan Di Maio, ADF'ye katıldıktan sonra döndüğü Roma'da ülkenin önde gelen gazeteleri La Repubblica, Corriere della Sera ve La Stampa'ya Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı, ADF'deki temaslarını ve İtalya'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine yönelik girişimlerini değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye dair Türkiye ziyaretinde yeni önemli adımlar gözlemlediğini belirten Di Maio, "Antalya'dan dönüyorum. Burada, Lavrov ve Kuleba'nın yeniden görüşmek için uygun olduklarını açıklaması ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile görüşebileceğinin ortaya çıkması bakımından küçük ama değerli adımlar gördüm." ifadesini kullandı.

İtalyan Bakan, arabuluculuk noktasına ulaşmak için bir zirve hazırlanması gerektiğini kaydetti.

ADF kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü aktaran Di Maio, "Kendisine, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge önerisinin ve aynı şekilde Mig savaş uçakları sağlama fikrinin imkansızlığını vurguladık. Çatışmayı genişletme riski var ve bunun sonucu olarak dünya savaşı çıkabilir ki bunu Joe Biden da söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Di Maio, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile üyelik süreciyle alakalı istisnai bir durumun olup olmayacağı sorusu üzerine "Batı Balkanlar'da on yıldır bekleyen ülkeler var. Ukrayna meselesi, anlaşmalara tam olarak uyularak, azami şekilde ele alınmalıdır. İtalya, bunu güçlü şekilde desteklemeye hazırdır." ifadesini kullandı.

İtalya'nın Rusya'dan temin ettiği 29 milyar metreküplük doğal gaza alternatif kaynak bulmaları gerektiğinin altını çizen Di Maio, bu kapsamda İtalyan enerji firması ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi ile Kongo ve Angola'ya gideceği bilgisini verdi.

Di Maio, "Bu, özellikle Katar ve Cezayir'den sonra enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi amacına hizmet eden bir dizi misyonun son halkasıdır." yorumunu yaptı.

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Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Ukrayna Başbakanı Şmıgal Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Ukrayna Başbakanı Şmıgal

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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