İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: 'Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki... - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki...

6 saat önce

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir"

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio:

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: " Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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