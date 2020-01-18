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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki...
6 saat önce
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir"
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:28 Kaynak: AA
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: " Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir"
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