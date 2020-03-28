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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli
6 saat önce
Dünyada Covid 19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'nın Dışişleri Bakanı ve Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, yaşanan bu olağanüstü süreci euronews muhabiri Giorgia Orlandi'ye değerlendirdi.
Dünyada Covid 19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'nın Dışişleri Bakanı ve Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, yaşanan bu olağanüstü süreci euronews muhabiri Giorgia Orlandi'ye değerlendirdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:15
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