İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli

Dünyada Covid 19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'nın Dışişleri Bakanı ve Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, yaşanan bu olağanüstü süreci euronews muhabiri Giorgia Orlandi'ye değerlendirdi.View on euronews