Paylaşımda, iki bakanın, İtalya ve GKRY ilişkileri, Ukrayna 'daki savaş, Avrupa Birliği 'nin gündemindeki konular ile Doğu Akdeniz 'deki durumu ele aldıkları belirtildi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, GKRY Dışişleri Bakanı Kasulidis ile görüştü - Son Dakika

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