Üye Girişi
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

14.02.2022 20:38
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Katar'ın hem İtalya hem de Avrupa için "güvenilir ve stratejik" bir ortak olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Katar'ın hem İtalya hem de Avrupa için "güvenilir ve stratejik" bir ortak olduğunu söyledi.

Di Maio, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Roma'da bir araya geldi. Di Maio ve Al Sani görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Di Maio, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Katar'ın hem İtalya hem de Avrupa için "güvenilir ve stratejik" bir ortak olduğunu, İtalya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının yüzde 10'dan fazlasının Doha'dan geldiğini belirtti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi umudundan da bahseden Di Maio, Katar'ın aynı zamanda İtalya'nın Afganistan'a yönelik taahhütlerini kolaylaştırmakta hayati bir rolde olduğunu ifade etti.

Di Maio, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin ise "İtalya olarak, Avrupa Birliği (AB), NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde Moskova'ya her türlü saldırganlık veya gerilimden vazgeçiren net, sağlam mesajlar iletme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı. İtalyan Bakan, Ukrayna - Rusya sınırındaki gelişmeleri endişeyle izlediklerini ve Minsk Anlaşmaları ile Normandiya formatı çerçevesinde diplomatik çözümden yana olduklarını söyledi.

Libya'daki siyasi durumu dikkatle izlediklerini aktaran Di Maio, tüm Libyalı aktörleri ülkenin çıkarı, birliği ve istikrarı için kapsayıcılık, adalet ve şeffaflık temelinde hareket etmeye davet ettiklerini dile getirdi.

Bakan Di Maio, İtalya'nın İran ile her zaman "samimi ve sürekli diyalog"dan yana bir yaklaşım benimsediğini belirterek, Tahran'ın izole edilmesinin kalıcı bir çözüm anlamına gelmediğini kaydetti. Di Maio, Al Sani ile bölgesel istikrar ve güvenliği garanti altına almak için Viyana'da İran ile yürütülen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) ilişkin müzakerelerin önemini kabul ettiklerini aktardı.

Al Sani de İtalyan bakanla görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum Luigi Di Maio ile beraber Katar-İtalya stratejik diyaloğunun ilk tur toplantısını yapmaktan memnuniyet duyuyorum. İtalya Cumhuriyeti ile güçlü stratejik ilişkilerimiz var. Uluslararası konularda küresel barış ve güvenliği sağlamayı amaçlayan ortak tutumları paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İtalya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:30 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak
20:26 KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar
20:26 Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Metin Avcı, mahkeme başkanının sorusuna verdiği cevapla kan dondurdu!
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 20:45:36. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement