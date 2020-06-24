İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libya Başbakanı Sarrac ile görüştü

Temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac ile görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Luigi Di Maio'nun, temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gittiği belirtildi. Di Maio, Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac ile görüştü. İki taraf arasında, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni, İtalya'nın Libya Büyükelçisi Giuseppe Puccini ve birçok siyasi ve güvenlik yetkilisinin görüşmede hazır bulundu. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'daki son gelişmelerin ve bir dizi ortak yürütülebilecek askeri işbirliğinin masaya yatırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Libya Başbakanı Sarrac'ın İtalya'yan yetkililerine mayın tespit operasyonlarına olan katkılarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.